Омский НИИ приборостроения, входящий в состав "Росэлектроники", благодаря модернизации оборудования значительно увеличит производство печатных плат до 3000 м² в год.

Омский научно-исследовательский институт приборостроения, один из ведущих активов "Росэлектроники", объявил о значительном увеличении объема производства печатных плат. В рамках федеральной программы технического перевооружения, институт оснастил производство новейшим оборудованием, что позволит выпускать до 3000 м² печатных плат в год. Такой шаг стал возможен благодаря комплексному обновлению технологического процесса и увеличению производительности труда на предприятии.

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В процесс модернизации вошло внедрение передовых технологий в каждый этап создания печатных плат, начиная от проектирования схемы и заканчивая нанесением защитного покрытия. Использование ультрасовременного оборудования для электроконтроля и автоматической оптической инспекции позволило существенно повысить качество и надежность изготавливаемой продукции. Эти улучшения охватили как стандартные двухсторонние платы, так и более сложные многослойные изделия, включая микрополосковые печатные платы высокого класса точности.

Инновации затронули не только качество, но и скорость производства: благодаря новому оборудованию время выполнения некоторых операций сократилось вдвое. Это ускорение значительно повышает эффективность работы и позволяет предприятию более гибко реагировать на потребности рынка, а также расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский отметил, что модернизация производства стала значительным шагом вперед для компании. В планах – дальнейшее расширение производственных линий и внедрение инноваций, что позволит предприятию укрепить свои позиции на рынке высокотехнологичной продукции.