В России впервые был применен отечественный комплекс гидроразрыва пласта для нефтедобычи, разработанный специалистами, занимавшимися созданием стратегических ракет.

В промышленности России произошло знаменательное событие: в Ханты-Мансийском автономном округе впервые был применен отечественный комплекс гидроразрыва пласта, созданный силами специалистов, известных своим вкладом в разработку стратегических ракетных систем "Тополь" и "Ярс". Этот шаг открывает новую страницу в истории отечественной нефтегазовой отрасли, предвещая ее более независимое и технологически насыщенное будущее.

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Разработка выполнена корпорацией "Московский институт теплотехники" (МИТ), входящей в состав Госкорпорации "Роскосмос", в тесном сотрудничестве с ведущими нефтегазовыми компаниями страны, включая "Газпром" и "Газпром нефть". Сам комплекс гидроразрыва пласта представляет собой высокотехнологичное оборудование, способное значительно увеличить эффективность добычи нефти за счет интенсификации процессов в нефтеносных пластах.

Суть технологии заключается в создании под высоким давлением трещин в нефтяных пластах, что обеспечивает дополнительный приток нефти к скважинам. Традиционно для этих целей использовалось оборудование зарубежного производства, однако последствия международных санкций потребовали от российской промышленности разработки собственных решений. И вот, результаты не заставили себя долго ждать: первый опытный образец успешно прошел испытания, демонстрируя высокую эффективность и надежность.



