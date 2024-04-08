ТОС-1А «Солнцепёк» получил новую систему навигации, разработанную ВНИИ «Сигнал», что существенно увеличило точность и сократило время подготовки к удару.

В арсенале Российской армии тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк» претерпела существенные улучшения, благодаря новаторской разработке ВНИИ «Сигнал». Институт представил передовую систему навигации, кардинально повышающую точность и оперативность данного орудия на поле боя. По словам Владимира Пименова, генерального директора института, эта технология позволила сократить время боевой работы и довести точность ударов до практически идеальных показателей.

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Эта инновация особенно значима в контексте контрбатарейной борьбы, где каждая секунда на счету. Усовершенствованная система ориентирования обеспечивает быстрое и точное позиционирование «Солнцепёка» без необходимости экипажа покидать машину для корректировки. Это не только ускоряет подготовку к выстрелу, но и улучшает общую безопасность операции.

Лето 2023 года стало временем успешного тестирования обновленного «Солнцепёка», подтвердившего его улучшенные боевые характеристики. Орудие, способное наносить удары на дистанцию до 6 км, использует мощные термобарические снаряды, создавая зону поражения в 40 тыс. кв. метров. Новая система навигации делает «Солнцепёк» не только более метким, но и значительно повышает его стратегическую ценность на поле боя.

Разработка ВНИИ «Сигнал» превращает «Солнцепёк» в еще более мощное и гибкое оружие, способное адаптироваться к меняющимся условиям современного боевого пространства.