МФТИ анонсировал запуск «Альбатроса», беспилотника-ретранслятора с электродвигателем, способного пролетать 300 км и находиться в воздухе до трех часов

Инженеры Московского физико-технического института разработали уникальный беспилотник-ретранслятор «Альбатрос», способный пролетать до 300 км и находиться в воздухе до трех часов. Этот БПЛА самолетного типа выделяется среди аналогов энергоэффективностью, превышающей их на 20%, и способностью нести полезную нагрузку до 2 кг при взлетной массе всего 5 кг.

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«Альбатрос» оборудован электродвигателем и предназначен для выполнения широкого спектра задач. Среди них — охрана границ, мониторинг объектов гражданского сектора и ретрансляция сигналов. Такое многофункциональное применение делает его не только важным инструментом для обеспечения безопасности, но и полезным активом для гражданских нужд, например, в сфере мониторинга экологии и инфраструктуры.

Ожидается, что на рынок «Альбатрос» выйдет осенью 2024 года, с ориентировочной стоимостью в 150 тыс. рублей. Это делает его доступным как для государственных, так и для частных заказчиков, заинтересованных в надежной и эффективной аэрофотосъемке и ретрансляции данных.