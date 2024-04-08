На космодроме "Восточный" ведется финальная подготовка к первому запуску тяжелой ракеты "Ангара-А5", планируемому до 10 апреля.

Космодром "Восточный" готовится к знаковому событию — первому запуску тяжелой ракеты "Ангара-А5". Планируемая дата старта — до 10 апреля, ознаменует новый этап в развитии российской космической программы. Специалисты и технические средства в полной готовности, чтобы обеспечить безопасность и контроль за процессом запуска.

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На побережье Татарского залива уже развернута радарная следящая система. Она позволит точно отследить траекторию падения универсальных ракетных модулей после отделения от основного блока "Ангары-А5". Эта мера крайне важна для оценки эффективности запуска и обеспечения безопасности в районах предполагаемого падения частей ракеты.

Хабаровский край, расположенный неподалеку от космодрома, также принял все необходимые меры безопасности. В частности, в Ульчском и Ванинском районах введен режим повышенной готовности. Это связано с тем, что именно здесь могут приземлиться отделившиеся модули ракеты-носителя. Подобные меры предосторожности необходимы для минимизации рисков для населения и окружающей среды.