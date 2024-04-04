"Росэлектроника", часть "Ростеха", достигла значительного прогресса в области полимерных диэлектриков, разработав уникальные материалы на основе бензоциклобутена.

В рамках стратегии национального технологического суверенитета, "Росэлектроника", входящая в структуру "Ростеха", успешно реализовала проект по созданию высококачественных полимерных диэлектриков, задействованных в сферах, где требуется высочайшая надежность и стабильность материалов - от космической отрасли до телекоммуникационного оборудования.

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Инновационные диэлектрики, разработанные на основе уникального полимера - бензоциклобутена, обладают рядом превосходных характеристик. Они выдерживают экстремальные температуры до 450 градусов Цельсия, а также устойчивы к воздействию химически активных сред и влажности. Это обеспечивает значительное увеличение срока службы электронных устройств и модулей.

Данный прорыв открывает двери к полной независимости от импортных поставок в данной области, что особенно критично в условиях международных ограничений и санкций. Разработка, успешно прошедшая все необходимые испытания, уже продемонстрировала превосходство над зарубежными аналогами, в том числе известными сериями Cyclotene 3000.

Основной акцент в проекте сделан на использовании отечественных компонентов и технологий, что гарантирует надежность и доступность производства. Разработкой и внедрением технологии занимается ЦНИТИ "Техномаш" при активном участии других ведущих научных центров страны, включая РТУ МИРЭА, что подчеркивает интегрированный подход к инновационной деятельности в России.

Эта инициатива не только способствует укреплению технологической независимости страны, но и стимулирует развитие отечественной научной и производственной базы, обеспечивая новые возможности для роста и инноваций в критически важных секторах экономики.