После прекращения деятельности КИВИ Банка инициирован возврат средств для пользователей Qiwi, с заявленным общим объемом в 167 миллионов рублей.

В последние дни марта этого года стартовала кампания по восстановлению активов пользователей кошельков Qiwi, вызванная прекращением операций КИВИ Банка.

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Согласно информации от Агентства по страхованию вкладов, более 14 тысяч клиентов уже оформили заявки на возврат финансов, общий объем которых составил 167 миллионов рублей. Платформа платежного сервиса Qiwi адаптировалась для обработки таких запросов, предлагая упрощенную форму подачи заявлений.

Рассмотрение ситуации вокруг ликвидации КИВИ Банка намечено на 10 апреля, а процесс выплат кредиторам, как ожидается, активизируется в июле, после завершения подготовки списка требований. Финансирование выплат будет осуществляться за счет средств на корреспондентском счете банка и выручки от продажи его имущества.

Чтобы претендовать на возврат денег, пользователи должны заполнить электронную форму на сайте, включающую личную информацию и банковские реквизиты для перечисления средств.

Лишение КИВИ Банка лицензии в феврале привело к назначению временной администрации от АСВ для управления текущими операциями банка.