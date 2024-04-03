Конструкторское бюро "Рубин" разрабатывает подводную лодку "Амур e600", способную проводить под водой до 17 суток без подъема на поверхность.

Конструкторское бюро "Рубин" представило проект передовой подводной лодки "Амур e600", отличающейся своей способностью к длительным подводным плаваниям. За счет использования современных литий-ионных батарей в комбинации с дополнительным дизель-генератором, эта субмарина способна непрерывно находиться под водой вплоть до 17 дней, что является значительным прорывом в области подводных технологий.

реклама

С такими параметрами "Амур e600" идеально подходит для выполнения широкого круга задач, от проведения скрытной разведки до операций по доставке специальных подразделений. Особенностью конструкции является наличие специализированной шлюзовой камеры, предназначенной для беспрепятственного перемещения диверсантов.

Эта подлодка проектировалась с учетом эксплуатации в условиях ограниченного водного пространства, такого как Балтийское или Японское моря, и не требует для своего функционирования сложной береговой поддержки благодаря самодостаточной системе питания.

Представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подчеркивают, что благодаря дальнейшему развитию аккумуляторных технологий, возможности "Амур e600" будут только расширяться, увеличивая как грузоподъемность, так и дальность плавания, что делает эту подлодку перспективной для мирового рынка морских военных технологий.