Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, которая обладает модульной структурой и способна функционировать без постоянного человеческого присутствия.

Роскосмос завершил разработку концептуального проекта Российской орбитальной станции, которая призвана на смену Международной космической станции. Согласно официальным данным, станция получит уникальные возможности и сможет функционировать в космосе на протяжении десятилетий, причем для ее работы не потребуется постоянное присутствие космонавтов.

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Главной особенностью новой станции станет ее модульная структура с узловым модулем, к которому можно будет подсоединять различные модули. Это позволит обновлять и модернизировать станцию без необходимости замены основных элементов.

Новая орбитальная станция обзаведется полярной орбитой с наклонением до 97 градусов, что даст возможность наблюдать за всей земной поверхностью и особенно внимательно следить за районами, такими как Северный морской путь.

В планах Роскосмоса – отправка научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей уже в ближайшие годы, а вслед за ними – и нового космического корабля «Орёл», который обеспечит транспортное сообщение со станцией и возможность выхода за пределы низкой околоземной орбиты.

В дальнейшем к станции будут добавлены целевые и коммерческие модули, что расширит возможности РОС и откроет новые горизонты для космических исследований и эксплуатации.