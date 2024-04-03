Ученые из Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представили новаторский портативный прибор, предназначенный для выявления и диагностики различных поражений кожи.

В Петербургском университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) был создан инновационный компактный аппарат, предназначенный для обнаружения разнообразных нарушений кожного покрова. Эта разработка оказывается крайне востребованной для применения в местах, удаленных от стационарных медицинских учреждений, таких как труднодоступные территории или районы с ограниченной инфраструктурой.

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Спектр диагностических функций устройства охватывает изучение глубины кожных поражений посредством инфракрасного сканирования, мониторинг состояния кожи при наличии онкологических процессов, а также анализ состояния кожных покровов после травматических повреждений типа ожогов или обморожений. Данное изобретение предоставляет обширные возможности для диагностики в ситуациях, когда каждая минута на счету.

Ключевыми преимуществами данного диагностического аппарата являются его доступность по стоимости, небольшие габариты и возможность функционирования за счет встроенного аккумулятора, что делает его незаменимым в условиях, когда стандартное медицинское оборудование недоступно.

Маргарита Трубина, один из основных разработчиков проекта, акцентировала внимание на перспективах усовершенствования аппарата за счет интеграции искусственного интеллекта.