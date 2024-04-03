Разработчики мобильных приложений могут столкнуться с необходимостью адаптации своих продуктов под российские операционные системы, в числе которых «Аврора» от Ростелекома.

В мире мобильных технологий происходят значимые изменения: перед разработчиками приложений встает задача адаптации своих продуктов для работы с российскими операционными системами. Эту тенденцию подтверждают переговоры между Минцифры и создателями ОС, причем в центре внимания находится Ростелеком с его разработкой - ОС «Аврора».

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В список отечественных операционных систем, аккредитованных Минцифры, входят, помимо «Авроры», также Astra Mobile, Kaspersky OS, Kvadra OS и «Ред ОС М». В то же время идет работа над определением критериев, которым должны соответствовать именно российские ОС, и существует вероятность, что системы, построенные на базе Android, могут не войти в этот список.

Дмитрий Комиссаров из венчурного фонда «Стриго Кэпитал» указывает, что уже в апреле могут быть утверждены новые требования, касающиеся внесения ПО в реестр Минцифры и его совместимости с различными ОС. В этой связи возникают опасения у разработчиков, которые поднимает Алексей Смирнов из «Базальт СПО», о том, что адаптация приложений под уникальные требования некоторых ОС, таких как «Аврора», может оказаться экономически нецелесообразной.

Ситуация затрагивает не только сегмент операционных систем, где лидирующие позиции занимают «Группа Астра», «Базальт СПО» и «Ред софт», но и широкий круг разработчиков приложений, которым предстоит переосмысление подходов к совместимости своих продуктов с российскими ОС.