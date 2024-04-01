Российский танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100, который может стать кульминацией лучших технологий танкостроения.

На омском заводе «Омсктрансмаш» возрождается производство легендарных "летающих" Т-80, что стало основой для создания новейшего танка, который может получить обозначение Т-100. Эта боевая машина нового поколения обещает вобрать в себя лучшие наработки советских и российских инженеров в области танкостроения.

реклама

Ожидается, что в конструкции Т-100 будут использованы инновации танка "Чёрный орёл", разработанного еще в 80-х годах прошлого века. Не реализованный в серии "Чёрный орёл" отличался удлиненным шасси, новаторской башней и мощным газотурбинным двигателем, что могло бы сделать Т-100 одним из самых маневренных и быстрых танков в мире.

Кроме того, в разработке нового танка могут найти применение элементы проекта "Бурлак" - унифицированное боевое отделение с шестиугольной башней, предлагавшее модульную систему защиты и дистанционно управляемую пулеметную турель.

Не исключено, что Т-100 унаследует и некоторые черты Т-90М "Прорыв", который уже успел зарекомендовать себя на международной арене благодаря высокой защищенности, огневой мощи и мобильности. Интеграция таких разнообразных технологий может сделать Т-100 воплощением лучших достижений российского танкостроения.



