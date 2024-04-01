В России стартует инновационный проект по созданию подводных беспилотных лодок для добычи полезных ископаемых в затопленных рудниках.

Россия вступает в новую эру разработки полезных ископаемых благодаря уникальному проекту, инициированному Уральским государственным горным университетом (УГГУ) и судостроительным заводом «Красное Сормово». Совместные усилия направлены на создание беспилотных подводных лодок и платформ, предназначенных для освоения затопленных рудников.

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Внутренние элементы и основные инженерные решения для этого передового подводного оборудования разрабатываются специалистами УГГУ. Инновационные технологии позволят проводить добычу ценных ископаемых на глубинах, ранее считавшихся недостижимыми из-за рисков затопления.

На фоне мировой статистики, показывающей затопление значительной части рудников, в том числе на Урале, где потери месторождений достигают критических показателей, разработка такой технологии обретает особую актуальность. Проект получил поддержку в рамках национального проекта «Наука и университеты» и призван укрепить технологический и промышленный суверенитет страны.

Ключевую роль в управлении подлодками и анализе добычи возьмет на себя искусственный интеллект. Благодаря способности к глубокому анализу и прогнозированию, ИИ сможет оптимизировать процессы добычи, обеспечивая высокую эффективность и минимизацию рисков.



