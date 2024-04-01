Российский Ил-114-300 с новым двигателем ТВ7-117СТ-01 успешно возобновил летные испытания, продемонстрировав значительные улучшения и инновации в авиастроении.

Ил-114-300, оснащенный новаторским двигателем ТВ7-117СТ-01, вновь поднялся в небо, открывая новую главу в истории российского авиастроения. Второй испытательный образец Ил-114-300 успешно выполнил полет, демонстрируя усовершенствования в управляемости и стабильности полета. Это было достигнуто благодаря интенсивной предварительной подготовке, включая комплекс наземных тестов, которые подтвердили готовность самолета к испытательным полетам.

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Новый двигатель ТВ7-117СТ-01, разработанный экспертами Объединенной двигателестроительной корпорации, представляет собой технологический прорыв благодаря своим выдающимся характеристикам. Среди них выделяются не только повышенная мощность и адаптивность к экстремальным температурам, но и усовершенствованная эксплуатационная надежность и улучшенные условия технического обслуживания. Особенно впечатляет современная силовая установка, включающая флюгерно-реверсивный винт, что обеспечивает высокую тяговую эффективность.

Такие нововведения позволят Ил-114-300 стать не просто обновлением для российской авиационной индустрии, но и показать его конкурентоспособность на международном рынке. Первые поставки новых самолетов планируются уже в ближайшие годы, что станет значительным вкладом в обновление авиапарков и усиление авиационного потенциала страны.