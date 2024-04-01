Внедорожник Tank 700 от Haval был впервые замечен в Тульской области, вызвав интерес к новой модели среди российских автоэнтузиастов

Необычное появление внедорожника Tank 700 от Haval в индустриальном парке «Узловая» Тульской области вызвало волну обсуждений. Этот внедорожник был сфотографирован очевидцами еще до его появления в китайских шоу-румах, что стало неожиданностью для многих.

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Tank 700 представляет собой эволюцию предыдущей модели Tank 500, уже известной на российском рынке, но с рядом существенных улучшений. Внедорожник получил обновленную платформу с усовершенствованиями в системе управления устойчивостью, пневматической подвеской и независимой задней подвеской, что обещает высокий уровень комфорта и проходимости.

Оснащенный мощным гибридным двигателем на основе 3-литрового бензинового агрегата мощностью 523 л.с., Tank 700 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5,6 секунд, несмотря на внушительную массу в 3,2 тонны.

Пока официально не подтверждено, будет ли Tank 700 предложен на российском рынке. Существует предположение, что российским покупателям может быть доступна более легкая версия — Tank 400, которая уже проходит тесты в регионе.