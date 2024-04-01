Россия и Белоруссия готовятся к реализации масштабного проекта по созданию группировки спутников для дистанционного зондирования Земли.

В рамках углубления космического партнерства Россия и Белоруссия объявили о планах создания совместной группировки спутников для дистанционного зондирования нашей планеты. Заместитель главы Роскосмоса, Андрей Ельчанинов, подчеркнул, что этот амбициозный проект поставит задачи исследования Земли на новый уровень, приближая их к мировым стандартам.

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Опыт сотрудничества между двумя странами уже доказал свою эффективность: в 2012 году на орбиту был успешно запущен первый белорусский спутник, разработанный при непосредственном участии российских ученых и инженеров. Теперь, обе страны стремятся укрепить и расширить это партнерство, объединяя усилия в создании группировки спутников, которая станет крупным шагом вперед в области космических исследований.

Преимущества такой группировки включают в себя повышенную частоту и точность сбора данных о природных ресурсах, климатических изменениях, а также мониторинге экологических и антропогенных явлений. Эти данные станут неоценимым вкладом в различные области, от сельского хозяйства до управления природными катастрофами.

Ожидается, что новое поколение российско-белорусских спутников, запуск которых запланирован на 2029 год, будет оснащено современными камерами высокого разрешения. Это позволит получать изображения Земли высокой детализации, способствуя более глубокому анализу и пониманию глобальных процессов, происходящих на нашей планете.