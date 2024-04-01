Ростех наращивает мощь миномета "Дрок" с уникальными обновлениями

Российский оборонный концерн "Ростех" готовится к модернизации самоходного миномета 2С41 "Дрок", который уже зарекомендовал себя в войсках благодаря высокой огневой мощи и мобильности. Новая версия артиллерийского комплекса обещает расширение боевых возможностей и улучшенную защиту.

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"Дрок" базируется на платформе бронированного автомобиля "Тайфун" и способен выпускать более десяти мин в минуту на расстояние до 6 километров, что в полтора раза превышает показатели обычных минометов. Этот миномет эффективен против личного состава и легкобронированной техники, также может использоваться для создания дымовых завес и освещения местности.

Комплекс укомплектован механизированными приводами наведения и передовой системой управления огнем, что позволяет быстро адаптироваться к меняющимся условиям боя. Минометная установка вмонтирована в броневую башню, что позволяет экипажу оставаться в безопасности во время огня.

"Дрок" может разгоняться до 90 км/ч по шоссе и имеет запас хода в 500 км, что обеспечивает высокую мобильность на поле боя. В дополнение к основной установке, расчет может использовать переносной миномет для действий вне машины.

Ростех анонсировал планы по модернизации "Дрока", включая улучшения в огневой мощи и защитных характеристиках по рекомендациям военных, что сделает его еще более адаптивным к различным боевым задачам.