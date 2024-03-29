Новый станок от компании Policon в Омске, разработанный для сборки авиашин Ту-214, выделяется своей производительностью и универсальностью.

Омская компания Policon представила революционное оборудование для авиаотрасли — станок сборки шин, нацеленный на ускорение производства компонентов для пассажирских самолетов Ту-214. Эта новинка стала значительным прорывом в модернизации производственных линий, предлагая замену устаревшему советскому инвентарю новейшим технологическим решением.

реклама

Данное оборудование, разработанное с учетом специфики и требований современного авиационного производства, отличается возможностью адаптации под различные размеры шин — от 19 до 22 дюймов, что делает его не только эффективным, но и многофункциональным инструментом в арсенале авиастроителей.

Особенностью станка является его производительность, позволяющая собирать до четырех шин в час, что значительно повышает скорость выпуска готовой продукции и способствует оптимизации рабочего процесса. Такая эффективность становится возможной благодаря внедрению современных технологий и использованию высококачественных материалов.

Презентация этого станка является частью более широкой стратегии компании Policon по развитию инновационных решений для авиационной отрасли, что подчеркивается их недавними разработками для производства покрышек на самолеты МС-21 и SJ-100. Эти усилия направлены на укрепление российской авиаотрасли и снижение ее зависимости от зарубежных поставщиков комплектующих.