Исследователи Института проблем управления РАН открыли, что уникальная электрическая активность мозга человека может быть использована для биометрической идентификации, обеспечивая высокую степень защиты и приватности.

Российские исследователи из Института проблем управления РАН сделали прорывное открытие в области биометрии, доказав, что электроэнцефалограмма (ЭЭГ) человека может служить уникальным идентификатором, подобно отпечаткам пальцев. Открытие основано на том, что электрическая активность мозга каждого индивида уникальна и может быть зафиксирована и проанализирована с помощью ЭЭГ.

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Исследование показало, что при определенных видах стимуляции, например, при взгляде на мигающий светодиод, в мозге человека генерируются специфические электрические волны. Эти волны отличаются у каждого человека и зависят от его психофизиологического состояния, что позволяет говорить о возможности использования ЭЭГ в качестве биометрического инструмента.

Применение данной технологии может оказаться чрезвычайно широким, начиная от систем безопасности и заканчивая управлением устройствами через нейроинтерфейсы, как это уже демонстрируется в экспериментах с беспилотниками. Использование уникальных "отпечатков мозга" может значительно увеличить уровень защиты личных данных и безопасности.