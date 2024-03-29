В процессе налаживания производства отечественных чипов Baikal компания «Байкал электроникс» столкнулась с высоким уровнем брака из-за недостатка квалификации специалистов и проблем с оборудованием.

Компания «Байкал электроникс» столкнулась с серьезными трудностями в процессе импортозамещения полупроводниковых компонентов. Попытка локализовать производство чипов Baikal в России, а именно в Зеленограде, привела к высокому проценту брака — более половины изготовленных партий не соответствуют стандартам качества.

реклама

Ключевыми факторами, способствующими таким негативным результатам, стали не только недостаток опыта и компетенций у местных специалистов, но и проблемы с настройкой производственного оборудования. Это стало особенно актуально после того, как из-за введенных санкций тайваньская компания TSMC, ранее занимавшаяся производством и корпусированием чипов для «Байкал электроникс», отказалась от сотрудничества.

Перенос процессов на территорию РФ осуществлялся с надеждой укрепить технологическую независимость страны, но текущие результаты показывают, что для достижения этой цели потребуется значительно больше времени и ресурсов, чем предполагалось изначально.