МТС начал использование сим-карт с операционной системой Simart Mi.Н от "Новакард", представляющей собой значительный шаг к технологической независимости России в области мобильной связи и безопасности данных.

МТС перешел на новый этап технологического развития, закупив первую партию сим-карт с операционной системой Simart Mi.Н, разработанной нижегородской компанией "Новакард". Это стало значимым шагом в сторону технологической независимости, так как ранее российский рынок полагался исключительно на иностранные разработки в этой сфере.

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Производство сим-карт на основе отечественной ОС позволит не только укрепить безопасность данных пользователей, но и даст толчок к развитию отечественной промышленности электронных компонентов. ОС Simart Mi.Н поддерживает все необходимые стандарты для обеспечения надежной связи, включая международные и российские алгоритмы аутентификации.

Перед началом масштабного внедрения каждая сим-карта прошла строгую проверку на соответствие качественным и безопасным стандартам. Этот процесс включал в себя серию испытаний, проведенных специалистами как МТС, так и "Новакард", что гарантирует безупречную работу карт в сети оператора.