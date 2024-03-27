АвтоВАЗ готовит почву для возможного расширения семейства LADA, регистрируя новые названия для автомобилей

АвтоВАЗ продолжает развивать линейку автомобилей LADA, регистрируя восемь новых торговых марок. Среди заявленных названий - Astera, Azimut и другие, которые могут стать именами новинок на автомобильном рынке.

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Большинство новых названий следуют традиции компании заканчивать наименования моделей на "а", поддерживая стилистику уже известных Granta, Niva и Vesta. Это намекает на то, что новые автомобили будут гармонично вписываться в ассортимент бренда.

Но стоит помнить, что регистрация торговой марки не всегда ведет к скорому выпуску автомобиля под этим именем. Прошлые опыты АвтоВАЗа показывают, что лишь часть зарегистрированных названий воплощается в жизнь.

В том же духе, Горьковский автозавод объявил о регистрации марки Volga, что может сигнализировать о планах на возрождение культовой "Волги" с современными особенностями.