Россия импортозамещает высокоточные радиоизотопные приборы

В новую эру технологической самостоятельности вступает Россия, активно развивая производство уникальных радиоизотопных устройств. Значимым шагом на этом пути стало создание и сертификация отечественных радиоизотопных приборов (РИП) специалистами Института физико-технических проблем под эгидой Росатома. Первыми в списке покупателей новых устройств значится известный промышленный гигант "Норникель", оформивший соглашение в рамках форума "Атомэкспо-2024".

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Созданные для работы в суровых условиях крайнего севера, эти приборы отличаются необычайной точностью и надежностью. Их основное предназначение — уточнение и ускорение процессов на производстве благодаря высокоточному мониторингу.

Алексей Парасына из "Норникеля" подчеркивает значимость партнерства с Росатомом в контексте ядерного приборостроения. Внедрение таких технологий на предприятии позволит достичь нового уровня в контроле производственных процессов, обеспечив максимальную автоматизацию и эффективность. Это, в свою очередь, укрепит технологическую независимость страны и уменьшит потребность в импорте.

РИП обеспечивают беспрепятственное наблюдение за ключевыми параметрами в промышленности без необходимости прямого контакта. В случае "Норникеля" это означает возможность мониторинга плотности и уровня материалов внутри труб и емкостей в реальном времени, что упрощает учет и контроль за продукцией.

Преимущество радиоизотопных приборов заключается в их способности проводить точные измерения без необходимости физического взаимодействия, что исключает задержки на сбор проб и их анализ. Работая на основе ионизирующего излучения, они позволяют получить подробную информацию о внутреннем составе объекта без его разрушения или повреждения.