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Mirakl
Mozilla отказывается от сотрудничества с Onerep из-за ее нечистого прошлого
Mozilla прекращает сотрудничество с Onerep после того, как стало известно о прошлом ее основателя, связанном с торговлей персональными данными.

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Mozilla прекращает свое партнерство с Onerep, компанией по управлению персональными данными, на фоне разоблачений о прошлом ее основателя, связанном с продажей личной информации. Это сотрудничество было частью проекта Mozilla Monitor Plus, который расширял возможности инструмента Mozilla Monitor в браузере Firefox для защиты пользователей от утечек данных.

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Решение о разрыве отношений последовало после того, как стало известно о деятельности Дмитрия Шелеста до создания Onerep. Оказалось, что он участвовал в создании и ведении проектов, занимавшихся сбором и продажей личных данных, что противоречит миссии Mozilla по защите конфиденциальности в интернете.

Шелест признал свое участие в подобных проектах в прошлом, заявив, что его опыт позволяет Onerep эффективнее бороться с утечками данных. Он также отметил, что его текущая деятельность в Onerep не пересекается с работой в Nuwber и других подобных компаниях, и что между компаниями нет обмена данными.

Mozilla Monitor Plus был запущен в феврале и предлагал пользователям услуги по отслеживанию и управлению их личной информацией в интернете, включая автоматическую отправку запросов об удалении данных с сайтов, занимающихся их продажей. Пользователи сервиса вводили свои персональные данные для мониторинга наличия информации о них в сети.

Пока неясно, как будущее проекта Monitor Plus повлияет на пользователей сервиса и его функциональность. Однако стандартный инструмент проверки утечек данных через сайт monitor.firefox.com и интеграция с базой данных haveibeenpwned.com остаются доступными.

#новости
Источник: securitylab.ru
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