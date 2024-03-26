Аккумулятор нового поколения обещает революцию в хранении энергии

Ученые из США представили прорывную технологию аккумулятора, который может радикально изменить подход к хранению энергии. Этот аккумулятор, разработанный в лаборатории PNNL, основан на железо-поточной технологии и выделяется своей долговечностью. Он успешно прошел более 1 000 циклов зарядки-разрядки, потеряв менее 1.3% своей первоначальной емкости.

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Инновация заключается в использовании уникального электролита, включающего в себя нитрилотриметилфосфоновую кислоту, которая обычно применяется на очистных сооружениях. Этот компонент позволяет аккумулятору работать в pH-нейтральной среде, что делает его более безопасным и экологичным.

Проточные аккумуляторы имеют множество преимуществ, включая возможность масштабирования от малых до очень больших систем. Это открывает двери для их использования не только в домашних условиях, но и для обеспечения энергией больших городских инфраструктур и даже в качестве резервных источников для энергосистем.

Несмотря на текущую плотность энергии, которая пока что уступает ванадиевым аккумуляторам, исследователи уверены в большом потенциале своей разработки. Они планируют увеличить как плотность энергии, так и выходное напряжение аккумулятора, что сделает его еще более привлекательным для широкого спектра применений.