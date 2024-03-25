К 2030 году Россия планирует значительно увеличить производство гелия, обеспечивая до 45% мирового спроса.

К 2030 году Россия обещает занять ключевую позицию на мировом рынке гелия, ожидая удовлетворить почти половину глобальных потребностей в этом стратегически важном ресурсе. Исследователи из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука прогнозируют, что увеличение производственных мощностей позволит России поднять объемы добычи гелия до 75 млн кубометров в год.

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Энергетические богатства Восточной Сибири и Дальнего Востока лежат в основе этого прорыва. Регион, изобилующий гелийсодержащими газами, уже стал домом для нескольких крупных проектов. Амурский газоперерабатывающий завод и завод на Ярактинском месторождении — лишь начало расширения производства, которое в ближайшем будущем обогатится новыми предприятиями в Иркутской области, Республике Татарстан и Якутии.

Для мировой науки и промышленности гелий незаменим. От криогеники до электроники и от медицинских технологий до космической отрасли — гелий играет ключевую роль в развитии современных высокотехнологичных приложений. Рост добычи гелия в России не только покроет внутренние потребности страны в этом ценном ресурсе, но и обеспечит надежный экспортный поток в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на гелий постоянно растет.