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Латвия сталкивается с риском роста безработицы из-за напряженности с Россией
В случае разрыва экономических связей с Россией, Латвия может столкнуться с ростом безработицы, поскольку около 20 тысяч граждан могут потерять работу, особенно в сферах транзита и железнодорожного транспорта

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По последним данным портала LSM, возможный полный разрыв экономических связей между Латвией и Россией может привести к увеличению числа безработных в Латвии на 20 тысяч человек. Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в латвийском обществе, особенно среди работников, занятых в сферах, тесно связанных с российским рынком, таких как железнодорожный транспорт и транзит.

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Рассматривается ужесточение политики в отношении транзита грузов в Россию и Белоруссию, однако латвийские власти проявляют осторожность в принятии радикальных мер из-за потенциального негативного влияния на экономику страны. В текущей экономической среде многие отрасли страдают от нехватки квалифицированных кадров, что может облегчить последствия возможного роста безработицы.

Обострение отношений между Россией и странами Прибалтики, в том числе Латвией, ведет к созданию новых политических и экономических барьеров. Это может иметь долгосрочные последствия для региона, влияя на торговлю, инвестиции и перемещение рабочей силы.

При этом Латвия предпринимает шаги по укреплению границ с Россией и Белоруссией, что является частью более широкой стратегии укрепления безопасности на фоне текущих международных напряженностей. Однако эти действия вызывают вопросы относительно долгосрочной стратегии и возможных альтернативных путей развития экономических отношений в регионе.

#новости
Источник: iz.ru
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