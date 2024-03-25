На Международной выставке туризма и гостеприимства компания СТТ представила новый минивэн "Соболь NN", рассчитанный на шесть мест.

На последней Международной выставке туризма и гостеприимства, компания СТТ, известный дистрибьютор ГАЗа, представила новый полноприводный минивэн "Соболь NN", рассчитанный на шесть пассажиров. Этот микроавтобус ориентирован на туристический сектор и пассажирские перевозки, обещая новый уровень комфорта и универсальности.

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Внутреннее пространство "Соболь NN" продумано до мелочей: шестиместный салон с возможностью индивидуальной регулировки каждого места, два просторных трёхместных дивана с подлокотниками обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров. Уникальная особенность салона — возможность трансформации в просторный багажный отсек объёмом свыше пяти кубических метров путём демонтажа кресел.

Комфорт дополняют продуманные опции: откидные столики, беспроводные зарядные устройства для гаджетов, подстаканники и вместительный холодильник, что делает длительные поездки более приятными и удобными.

"Соболь NN" оснащается эффективным 2,5-литровым турбодизельным двигателем в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Система полного привода реализована по схеме part-time с возможностью жёсткого подключения переднего моста, обеспечивая надёжное сцепление с дорогой как в обычных, так и в экстремальных условиях.

Для любителей путешествий по бездорожью и экстремальных условий предусмотрена версия Off-Road с дополнительным оборудованием, включая силовые бамперы и шноркель, а также специализированные шины для уверенного преодоления сложных участков.



