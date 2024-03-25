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Mirakl
Атомфлот внедряет ИИ для автономного плавания по Севморпути
Атомфлот разрабатывает систему искусственного интеллекта "Электронные мозги" для автоматизированного управления кораблями на Северном морском пути.

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Федеральное предприятие "Атомфлот" анонсировало революционную систему навигации на основе искусственного интеллекта, предназначенную для автономной навигации кораблей в сложных арктических условиях Северного морского пути. Проект "Электронные мозги" призван обеспечить кораблям возможность самостоятельного прохода сквозь арктические льды, минимизируя необходимость вмешательства человека.

В рамках проекта, запланированного на два этапа в 2025 и 2026 годах, будет создана интеллектуальная система, способная анализировать морские условия и маршрутизировать суда наиболее безопасным и эффективным путем. Основная сложность задачи заключается в переменчивости арктических льдов, требующих от ИИ высокой адаптивности и прогностической способности.

Эта инициатива укрепляет стратегию России по трансформации Севморпути в высокотехнологичный морской коридор, начатую с разработки концепции беспилотных судов в 2015 году. Совместные усилия "Росатома" и "Востокгосплана" на создание цифровой инфраструктуры, включая цифровой двойник маршрута, уже заложили основу для будущего интегрированного управления судоходством.

В контексте стремления к технологической независимости, "Атомфлот" также сталкивается с вызовом замены импортных компонентов национальными аналогами в разработке "Электронных мозгов". Этот аспект критически важен для обеспечения безопасности и надежности системы в условиях Крайнего Севера.

Учитывая планы по расширению флота России в Арктике до 160 судов высокого ледового класса к 2030 году, инновационная система управления станет ключевым фактором в обеспечении бесперебойности и безопасности морских перевозок по Северному морскому пути.

#новости
Источник: www1.ru
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