Российская армия начала использовать новаторские легкие зенитные установки, базирующиеся на автомобилях УАЗ с автоматами АК-12, для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

В арсенале российских военных появилась новинка — мобильные зенитные установки, монтированные на автомобили УАЗ. Эти уникальные комплексы вооружены автоматами Калашникова АК-12, которые могут эффективно справляться с атаками беспилотников, как поодиночке, так и целыми группами. Вращение вооружения возможно на 360 градусов по горизонтали и в диапазоне от +75 до -50 градусов по вертикали, что дает преимущество в быстроте и точности наведения на цель.

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АК-12 — это современная версия знаменитого российского автомата, которая получила признание не только внутри страны, но и на международном уровне благодаря своей высокой надежности и точности стрельбы. Автомат может оснащаться магазинами различной вместимости — от 30 до 60 патронов, что позволяет настроить оружие под конкретные боевые задачи. Кроме того, благодаря планке Пикатинни, на АК-12 можно устанавливать различные типы прицелов и целеуказателей, улучшая тем самым боевые характеристики.

Особенностью новых зенитных установок является их высокая мобильность и универсальность, что делает их идеальными для применения в различных условиях и местности. Мобильность и скорость реагирования на угрозы из воздуха особенно важны в современных условиях ведения боевых действий, где скорость и гибкость могут быть решающими факторами.

Также стоит отметить, что российские инженеры не прекращают работу над улучшением боевых характеристик вооружения. Например, военная академия имени генерала армии Хрулёва разработала усовершенствованный станок для пулемета ПКМ, который обладает увеличенной магистралью патронов и улучшенными характеристиками стрельбы.