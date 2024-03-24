Минцифры России запускает проект по снижению воздействия антидроновых глушилок на гражданские связь и GPS.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделило более 92 миллионов рублей на разработку решений, направленных на снижение воздействия антидроновых систем радиоэлектронного подавления (РЭП) на гражданскую связь и навигацию GPS. Цель проекта — обеспечить стабильность работы мобильных устройств и GPS-навигации в условиях активного использования РЭП-комплексов, особенно в условиях городской среды.

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Исследование и разработку предложений по уменьшению радиочастотных помех возьмет на себя ФГБУ «Российский НИИ радио им. М.И. Кривошеева». Эксперты проанализируют, как радиопомехи от РЭБ-систем влияют на функционирование электронных устройств, включая мобильные телефоны и радиостанции, и предложат способы минимизации негативного воздействия.

Эта инициатива направлена на решение проблемы с вызовом такси и других сервисов, использующих геолокацию, особенно в центральных районах крупных городов, где наблюдается наиболее интенсивное использование антидроновых устройств. По плану, окончательные предложения должны быть готовы к декабрю 2024 года.