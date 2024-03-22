Сотрудники Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН представили инновацию: роботы под водой будут заряжаться без проводов.

Исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук достигли значительного прогресса в области подводной робототехники, разработав систему беспроводной передачи энергии, способную заряжать подводные аппараты без необходимости прямого контакта.

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Константин Крестовников, младший научный сотрудник, поделился деталями новаторского проекта. Система основана на принципе электромагнитной индукции, позволяя передавать энергию на расстояние до 7 сантиметров с эффективностью в 85%. Мощность передатчика составляет 400 Вт, что делает процесс зарядки быстрым и эффективным.

Эта разработка представляет собой комплексное решение, включающее в себя модуль контроля передачи энергии, тесно интегрированный с системой управления роботом. Особенностью является возможность не только индивидуальной зарядки на специализированных станциях, но и обмена энергией между самими роботами. Это открывает новые горизонты для создания автономных подводных систем, способных на длительное время выполнять задачи без вмешательства человека.