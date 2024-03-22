Мобильную артиллерийскую установку, созданную на базе УАЗ-3303 с интеграцией миномета 2Б9 "Василёк", именуют "Головастиком"

В российской армии продемонстрировали новаторское применение легендарного миномета 2Б9 "Василёк" калибра 82 мм, интегрировав его на платформу легковесного вездехода УАЗ-3303. Это решение привнесло новые возможности в использование артиллерийской системы, делая её более легкой и маневренной.

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Гладкоствольный автоматический миномет "Василёк" известен своей высокой скорострельностью, достигающей до 120 выстрелов в минуту, и впечатляющей дальностью стрельбы до 4,2 км. Мины, выпускаемые орудием, имеют вес от 3,1 до 4,6 кг и при взрыве образуют сотни осколков, значительно расширяя радиус поражения цели более чем на 6 метров.

Адаптация миномета к платформе УАЗ-3303 позволила создать артиллерийскую установку, которая отличается повышенной мобильностью и способностью быстро переходить с одной позиции на другую, что особенно ценно в динамичных условиях современных боевых действий. Благодаря малотоннажности и проходимости вездехода, новая САУ может быть эффективно задействована в различных ландшафтах.

Помимо установки на УАЗ-3303, миномет "Василёк" также применяется в составе других боевых платформ, включая тяжелые грузовики КамАЗ и "Урал", боевую машину пехоты БМП-1, артиллерийские тягачи МТ-ЛБ, а также бронетранспортеры БТР-Д и БТР-МД, что свидетельствует о его высокой адаптивности и востребованности в вооруженных силах.