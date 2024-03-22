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Mirakl
Россия разрабатывает новейший атомный крейсер для укрепления морского флота
В России ЦКБ "Рубин" приступило к разработке атомного ракетного подводного крейсера пятого поколения, который предназначен стать преемником "Арктура"

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В рамках укрепления стратегического подводного флота, российские инженеры из Центрального конструкторского бюро "Рубин" приступили к разработке новейшего атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения. Этот проект пятого поколения обещает установить новые стандарты в области подводной военной техники, превзойдя возможности существующего крейсера "Арктур", оснащенного 12 межконтинентальными баллистическими ракетами.

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Игорь Вильнит, возглавляющий конструкторское бюро, подчеркнул, что новая подлодка будет отвечать самым высоким требованиям к эффективности и надежности. Особенностью нового крейсера станет его способность действовать в экстремальных условиях Арктики, что особенно актуально с учетом возрастающего стратегического значения этого региона.

"Мы стремимся создать подводный флот, который будет вызывать уважение и сдерживать потенциальные угрозы на глобальном уровне," - заявил Вильнит, подчеркивая важность инноваций в оборонной сфере для национальной безопасности.

Разработка нового крейсера ведется в тесном взаимодействии с передовыми научными центрами и опирается на последние достижения в области военно-морской техники. Это включает в себя усовершенствования в системах управления вооружением, навигации и живучести судна под водой.

#новости
Источник: www1.ru
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