«Бештау технологии» ведут к инновационному прорыву с уникальными технологиями

Новообразованное предприятие "Бештау технологии", являющееся частью Группы Компаний "Бештау" и "РостИнтеха", выступило с амбициозными планами по развитию высокотехнологичных инноваций в России. Об этом стало известно из интервью Олега Осипова, генерального директора ГК "Бештау", предоставленного деловому изданию "Эксперт Юг".

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Компания сосредоточит усилия на создании и внедрении технологий, которые будут новаторскими не только для России, но и для всего мира, включая разработку передового оборудования и станков для радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. Особое внимание "Бештау технологии" уделит патентованию своих разработок, что позволит закрепить лидерство в инновационной сфере.

Важной частью стратегии компании станет технопарк "Бештау", который предоставит площадку для сотрудничества между стартапами, научными коллективами и производственными предприятиями. Технопарк призван объединить компании, занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий, и обеспечить их всем необходимым для продуктивной работы, включая доступ к современному оборудованию и производственным мощностям.

Помимо внутренних ресурсов, "Бештау технологии" планирует привлечь к сотрудничеству предприятия из других регионов, включая ЛНР и ДНР, расширяя тем самым географию своего влияния и создавая новые кооперационные связи.

Олег Осипов подчеркнул, что технопарк "Бештау" уже привлек значительный интерес со стороны потенциальных резидентов, и первая очередь его инфраструктуры полностью занята. Это свидетельствует о высоком потенциале и перспективности проекта в области технологического развития.

В дополнение к планам по развитию технопарка, "Бештау" анонсировала запуск первого в России завода по производству ноутбуков из отечественных компонентов в Ростове-на-Дону к 2025 году, что станет значимым шагом в укреплении национальной промышленности и технологической независимости страны.