Российские военные на передовой вооружились инновационными маскировочными костюмами от HiderX, обеспечивающими высокий уровень камуфляжа как в темное, так и в светлое время суток.

Российские военные подразделения, действующие в зонах повышенной боевой активности, недавно получили уникальную экипировку – передовые маскировочные костюмы, разработанные компанией HiderX. Эти инновационные костюмы созданы для того, чтобы делать солдат практически невидимыми не только для глаз, но и для современных тепловизионных устройств, работающих в инфракрасном диапазоне.

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В разговоре с ТАСС представители HiderX поделились, что новая партия костюмов была направлена специальным военным подразделениям, выполняющим задачи на самых горячих участках фронта. Уникальность костюмов заключается в их способности камуфлировать бойца даже в условиях интенсивного использования противником тепловизоров и других видов ночного и дневного визирования.

Основная "фишка" этих маскировочных костюмов – в новом поколении ткани, которая не просто блокирует тепло человеческого тела, а активно отражает тепло окружающей среды. Это делает обладателя костюма практически незаметным для тепловизоров, обеспечивая значительное преимущество в условиях современного боя.

Костюмы от HiderX отличаются не только высокими маскировочными свойствами, но и комфортом при использовании. Они разработаны с учетом необходимости выполнения широкого спектра боевых действий: от длительных марш-бросков по сложной местности до маневрирования в условиях городской застройки.

По сведениям от производителя, в дневное время эти маскировочные костюмы обеспечивают значительное преимущество перед традиционными средствами маскировки. Инновационная текстура костюма, имитирующая древесную кору, позволяет солдату сливаться с окружающей природной или городской средой, делая его почти невидимым для визуального наблюдения.