Аэропорт Сочи вводит прогрессивный сервис "Bags поиск" для упрощения розыска утерянного багажа, даря пассажирам уникальную возможность личного мониторинга статуса своих вещей.

Международный аэропорт Сочи осуществляет революционный шаг в области обслуживания клиентов, реализуя инновационный сервис "Bags поиск" для оперативного розыска утерянного багажа. Это улучшение, разработанное на базе отечественных технологий, предоставляет пассажирам возможность самостоятельно мониторить процесс поиска своих вещей, благодаря чему повышается прозрачность и надежность сервисов аэропорта.

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Отличительной чертой данной системы является выдача трек-номера каждому случаю утери, что делает процесс отслеживания багажа максимально удобным и доступным. Пассажиры могут в любой момент проверить текущий статус своего багажа через интернет-портал "Bags Поиск", доступ к которому размещен на официальной странице аэропорта Сочи.

Сочинский аэропорт активно сотрудничает с обширной сетью партнеров, включая более 56 аэропортов и 13 авиалиний, среди которых находятся ведущие российские и международные авиакомпании. Это обеспечивает высокую эффективность и оперативность в вопросах возвращения потерянного багажа.

Для того чтобы инициировать процесс розыска, пассажиру необходимо предоставить в службу розыска багажа не только посадочный талон и багажную бирку, но и заполнить соответствующую заявку. С этого момента начинается активный поиск, результаты которого доступны для отслеживания через предоставленный трек-номер.



