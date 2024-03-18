Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, выразив уверенность в том, что Россия под его руководством сыграет ключевую роль в формировании многополярного мира.

После выборов в России, где Владимир Путин получил подавляющее большинство голосов, Ким Чен Ын выразил свою поддержку российскому лидеру. В своем письме он отметил, что результаты голосования отражают желание россиян к единству и сильному государству. Ким Чен Ын уверен, что под руководством Путина Россия внесет значительный вклад в создание многополярного мира.

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Путин зафиксировал поддержку более 87% избирателей, что говорит о высоком доверии к его политике. Этот результат значительно превышает показатели других кандидатов. Например, Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,30%, а представители других партий получили еще меньше голосов.

Высказывание Ким Чен Ына подчеркивает позицию Северной Кореи по отношению к международной политике и ее стремление к сотрудничеству с Россией. Это также свидетельствует о желании двух стран укрепить свои отношения и вместе работать над изменением мирового порядка в сторону многополярности.