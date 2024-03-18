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Mirakl
Беременным женщинам в России предложат цифрового помощника для контроля здоровья
Росэлектроника запускает сервис для беременных женщин в России, позволяющий врачам дистанционно мониторить здоровье пациенток с помощью цифровой платформы «Персональные медицинские помощники».

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Беременные женщины в ряде российских регионов вскоре смогут воспользоваться инновационным сервисом, который предоставит им и их врачам новые возможности для мониторинга здоровья. Росэлектроника интегрирует в цифровую платформу «Персональные медицинские помощники» фетальные мониторы для контроля сердцебиения плода. Этот шаг позволит осуществлять дистанционный надзор за состоянием здоровья будущих мам и их малышей 24/7.

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Программа обеспечит беременным доступ к современным медицинским приборам: тонометрам, глюкометрам и, что особенно важно, фетальным мониторам. Эти устройства автоматически будут отправлять данные на платформу, где специалисты смогут анализировать показатели в реальном времени, предотвращая возможные риски для здоровья матери и ребенка.

Инновационная технология основана на промышленном Интернете вещей (IIoT), обеспечивая высокую степень безопасности и надежности в обмене данными. Разработчики из НПП «Исток» им. Шокина» внедрили передовые решения, которые делают эту систему одной из самых передовых в сфере телемедицины.

Пилотный проект запустят весной, и к нему присоединятся крупные медицинские учреждения, в том числе госпиталь «Мать и дитя» в Москве и клиника в Ярославле, а также медицинские центры в Астраханской и Владимирской областях, в республиках Алтай, Башкортостан и Якутия.

#новости
Источник: www1.ru
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