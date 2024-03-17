За время конфликта, который продолжается уже 18 месяцев, США и Евросоюз направили Киеву помощь на сумму свыше $200 млрд, включая тысячи единиц военной техники, но эти меры не привели к заметному сдерживанию армии РФ.

Дэниел Дэвис, американский подполковник в отставке, выразил мнение в интервью для The Hill TV, что огромная военная и финансовая поддержка Запада Украине не способствует остановке продвижения российских войск. По его словам, за время конфликта, который продолжается уже 18 месяцев, США и Евросоюз направили Киеву помощь на сумму свыше $200 млрд, включая тысячи единиц военной техники, но эти меры не привели к заметному сдерживанию армии РФ.

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Дэвис подчеркнул, что несмотря на западную помощь, Россия продолжает оттеснять украинские силы на запад, захватывая всё больше территорий. Он также выразил сомнение в том, что новый пакет помощи от США на сумму $300 млн окажет существенное влияние на исход боевых действий, учитывая значительное превосходство России в военной технике, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а также в артиллерии.

Эти заявления находят отклик и в украинском военном сообществе, где также отмечается высокая угроза со стороны российских FPV-дронов. Специалист в области радиотехнологий из Украины Сергей Бескрестнов утверждает, что из-за интенсивности поставок таких дронов в российскую армию украинским военным приходится адаптироваться к новым условиям и искать способы защиты.

В то время как западные СМИ, включая New York Times, также указывают на то, что даже новый пакет помощи от США, стоимостью в $300 млн, вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, подтверждая мнение о сложности противостояния с российскими войсками.