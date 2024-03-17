Массивное солнечное пятно AR3590 готовит сюрприз

В воскресенье утром наблюдатели зафиксировали появление огромного солнечного пятна с индексом AR3590 на видимой части Солнца, что предвещает возможные магнитные бури и яркие полярные сияния на Земле. Это солнечное пятно, которое вскоре окажется в центре солнечного диска, может стать причиной мощных вспышек, влияющих на магнитное поле Земли.

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Солнце, вращаясь вокруг своей оси каждые 27 дней, то скрывает, то выявляет такие пятна. AR3590, благодаря своей необычайной устойчивости, смогло пережить свой "невидимый" период и вновь появилось в поле зрения, сопровождаемое ярким факельным полем.

Размер группы пятен AR3590 настолько велик, что в феврале ее можно было наблюдать невооруженным глазом через темное стекло. В этом гигантском пятне могло бы поместиться до десяти Земель. Ранее эта группа уже вызывала магнитные бури на нашей планете, исходя из мощных выбросов солнечного вещества.

Ученые предполагают, что пятно может скрывать в себе еще больше энергии, чем было высвобождено в предыдущих вспышках, и наихудший сценарий может предполагать супер вспышку наподобие той, что произошла в 1859 году. Такое событие в современном мире могло бы привести к серьезным последствиям для глобальной коммуникационной сети и электроники.

Тем не менее, эксперты уверены, что Солнце способно выдержать даже самые мощные вспышки без угрозы своему существованию, хотя и не исключают возможность вибраций и колебаний в солнечной атмосфере. .



