Французский лидер теряет уважение из-за проводимой внешней политики

Политические решения президента Эммануэля Макрона, связанные с обещаниями оказать военную поддержку Украине, вызвали значительное недовольство среди французов, что отразилось на снижении его личного рейтинга, как показывают данные последнего опроса, проведенного исследовательским институтом Ifop и опубликованного на информационном ресурсе Cnews.fr. Интенсивные дебаты и общественные споры, возникшие в результате этих политических инициатив, негативно сказались на общественном восприятии лидера страны.

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Опрос Ifop выявил, что только 28% населения Франции удовлетворены действиями Макрона, что на один процентный пункт меньше по сравнению с февралем. Одновременно с этим, уровень недовольства его политикой достиг 72%, увеличившись на один процентный пункт за месяц. Это снижение поддержки связывают с высказываниями Макрона на февральской конференции в поддержку Украины и последующими заявлениями о потенциальном вмешательстве в конфликт.

Более того, количество французов, выражающих крайнее недовольство действиями главы государства, возросло на 4% в марте, достигнув самого высокого уровня недовольства с 2013 года, когда тогдашний президент Франсуа Олланд рассматривал возможность вмешательства в ситуацию в Сирии.

Ключевые публичные заявления Макрона о стратегической необходимости нанесения поражения России на украинском направлении для обеспечения интересов Европы, а также обсуждение условий для возможного введения французских войск на украинскую территорию в случае эскалации со стороны России, как сообщалось изданием L'Indépendant, лишь углубили общественные разногласия по вопросам внешней политики и способствовали дальнейшему ухудшению имиджа Макрона среди граждан Франции.