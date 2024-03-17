Подавитель «К-1000»: бесшумно обезвредит даже дроны-шпионы весом до 80 граммов

НПО "Кайсант", известное своими инновациями в области противодронной техники, представляет "К-1000" - революционный купольный подавитель, способный бесшумно нейтрализовать даже самые малые дроны-шпионы весом до 80 граммов. Благодаря весу всего в два килограмма этот компактный и легкопереносимый аппарат уже находит применение в российских военных структурах, однако его возможности могут быть расширены и на гражданские объекты для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

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Был впервые продемонстрирован на московской выставке "Робототехника и искусственный интеллект". "К-1000" представляет собой результат продолжительных разработок в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Устройство отличается высокой эффективностью за счет способности подавлять сигналы в диапазонах 800 и 900 МГц в радиусе действия до 250 метров. При этом подавитель полностью автономен и оснащен собственным источником питания, с возможностью подзарядки от внешних источников.

"К-1000" выделяется на фоне других противодронных систем своей универсальностью и простотой использования, что делает его доступным даже для неподготовленного персонала. После активации устройство начинает глушить частоты управления и навигации беспилотников, заставляя их либо безопасно приземляться, либо возвращаться на базу.

Такая функциональность делает подавитель "К-1000" идеальным решением не только для военных операций, но и для защиты гражданских объектов от возможного шпионажа или нежелательного вторжения дронов.