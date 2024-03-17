Инженеры производственного объединения «Севмаш» (находится в Северодвинске, входит в ОСК) изготавливают подшипники для универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, которые строят в Крыму.

В рамках стратегического укрепления Военно-морского флота РФ, коллектив судостроительного гиганта "Севмаш", базирующегося в Северодвинске и являющегося частью Объединенной судостроительной корпорации, активно взялся за создание критически важных компонентов для новейших универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, которые строятся на территории Крымского полуострова. План поставок готовых подшипников, включающих в себя уникальные два упорных и пятнадцать опорных элементов, намечен на 2024 год.

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Такие подшипники представляют собой изделия, для создания которых необходимы не только высокие технологии, но и особая точность, учитывая их применение в условиях экстремальных нагрузок. На данный момент, специалисты "Севмаша" успешно справились с изготовлением первой партии из пяти опорных подшипников и близятся к завершению работы над двумя упорными подшипниками, которые прошли все этапы сварки, термической обработки и находятся на стадии финальной механической обработки.

Проект УДК проекта 23900 становится ярким примером современного судостроения, демонстрируя возможности России в области разработки и производства военно-морской техники. Также он подчеркивает значимость инновационных разработок и высокого уровня квалификации инженеров и рабочих "Севмаша". Работа над первым десантным кораблем ведется параллельно с подготовкой комплектующих для второго корабля этого проекта, что свидетельствует о масштабности и стратегической направленности данной программы по усилению оборонного и морского потенциала Российской Федерации.



