Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые протестировал Aurus Senat, подаренный Владимиром Путиным, посещая новый агропромышленный комплекс в Пхеньяне.

Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, впервые появился на публике на Aurus Senat - российском автомобиле премиум-класса, подаренном ему Владимиром Путиным.

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Событие произошло на церемонии открытия нового агропромышленного комплекса в Пхеньяне. По словам Ким Ё Чен, сестры Ким Чен Ына, этот жест подчеркивает укрепление дружественных связей между двумя странами.

Несмотря на международные санкции, ограничивающие возможности Северной Кореи в приобретении западных товаров роскоши, Пхеньян нашел способы обойти эти ограничения.

Следует отметить, что Aurus Senat, на котором передвигается Ким Чен Ын, оснащен броней и отвечает самым высоким стандартам безопасности. В его сопровождении всегда следует кортеж внедорожников с сигнальными маячками.



