Центробанк России сертифицировал новое программное обеспечение от "Гознака" для банкоматов, которое позволяет распознавать подлинность купюр. Это ПО будет установлено на отечественные и некоторые импортные банкоматы, чтобы компенсировать уход западных производителей и укрепить борьбу с фальшивомонетчиками.

Центробанк России дал зеленый свет новому программному обеспечению, созданному "Гознаком" для банкоматов. Это ПО позволяет устройствам точно идентифицировать подлинность банкнот. Инициатива пришла в ответ на отсутствие оборудования от западных производителей, таких как NCR и Diebold Nixdorf, которые покинули рынок в 2022 году.

реклама

Новый модуль уже тестируется на банкоматах MoniMax от корейской Hyosong и на устройствах от "Сага Технологии". Это решение позволит принимать купюры номиналом в 100 и 5000 рублей. "Гознак" стремится обновить программное обеспечение в более чем 60% российских банкоматов, чтобы обеспечить их способность распознавать подделки и новые выпуски национальной валюты.

В 2022 году, после введения санкций, иностранные производители банкоматов вышли с российского рынка, оставив за собой около 173 тысяч устройств. Новое ПО от "Гознака" является шагом к обеспечению самостоятельности российской финансовой инфраструктуры и защите от фальсификации денежных средств.