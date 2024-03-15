В Москве вводят новые меры для пользователей электросамокатов, включая обязательное тестирование на знание ПДД, систему идентификации и рейтинг нарушителей. Эти меры направлены на повышение безопасности и ответственности при использовании электросамокатов.

В преддверии нового сезона аренды электросамокатов в Москве, власти города анонсировали ряд мер, направленных на повышение безопасности и ответственности пользователей. Согласно заявлениям Максима Ликсутова, заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, владельцев электросамокатов ждут серьезные изменения.

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Одно из ключевых нововведений касается обязательного тестирования на знание правил дорожного движения. Теперь для получения доступа к аренде электросамокатов в приложениях операторов будет необходимо пройти специальное тестирование. Вопросы теста будут охватывать основные аспекты безопасной езды, включая правила пересечения проезжих частей и парковки. Это решение призвано сделать движение по городу более предсказуемым и безопасным.

Кроме того, вводится система идентификации пользователей, которая потребует подтверждения личности арендатора перед каждым использованием электросамоката. Таким образом, управлять самокатом смогут только лица, достигшие 18 лет и прошедшие идентификацию. Это мера направлена на усиление контроля за соблюдением возрастных ограничений и предотвращение случаев несанкционированного использования самокатов несовершеннолетними.

Рейтинговая система пользователей станет еще одним инструментом поощрения аккуратного вождения. Пользователи, нарушающие правила, будут получать негативные отзывы, что может привести к ограничению доступа к сервису аренды. Этот подход позволит операторам эффективнее контролировать поведение арендаторов и повышать уровень безопасности на дорогах.



