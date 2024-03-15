Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью крупным телеканалам заявил, что Франция может рассмотреть возможность отправки войск на Украину в зависимости от действий России и подчеркнул, что страна готова использовать все доступные средства, включая ядерное оружие, чтобы не допустить победы России в конфликте.

В свете недавнего интервью президента Франции Эммануэля Макрона, проведенного в Елисейском дворце для ведущих французских телеканалов TF1 и France 2, возникли серьезные обсуждения относительно военной поддержки Украины со стороны Франции. Макрон выразил готовность рассмотреть возможность отправки французских войск на Украину, подчеркнув, что такое решение будет зависеть от дальнейших действий России. Он подчеркнул, что для Франции крайне важно не допустить победы России в этом конфликте.

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Президент также затронул тему использования ядерного оружия, напомнив, что Франция является единственной страной в Европе, обладающей таким арсеналом. Эти заявления вызвали бурные дискуссии среди общественности и журналистов, в особенности в контексте потенциальных рисков для безопасности Франции и возможности эскалации конфликта до ядерного уровня.

Макрон подчеркнул тяжелую ситуацию на поле боя для Украины и указал на необходимость увеличения западной поддержки в 2024 году, чтобы избежать "полного фиаско". Он также выразил надежду на возобновление диалога с Россией, несмотря на текущее прекращение коммуникации, подчеркивая, что "Россия не должна победить никогда".

В интервью также затрагивалась внутренняя политика Франции и влияние международных событий на предстоящие выборы в Европарламент. Существует мнение, что активная позиция Макрона на международной арене может быть связана с попыткой улучшить свои шансы перед выборами, в свете растущей популярности оппозиционных сил.



