"Росатом" запустил в серийное производство девять среднегабаритных 3D-принтеров для промышленного использования, использующих технологию SLM. Улучшенная модель RusMelt 310M, внесенная в реестр Минпромторга как отечественный товар, обещает покрыть значительную долю потребностей российской промышленности в аддитивных технологиях.

Государственная корпорация "Росатом" объявила о значительном прорыве в области аддитивных технологий, начав серийное производство девяти среднегабаритных 3D-принтеров. Эти устройства, разработанные специально для промышленного применения, открывают новые возможности в производственных процессах за пределами атомной отрасли.

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Ранее "Росатом" сфокусировался на создании 3D-принтеров, использующих технологию селективного лазерного сплавления (SLM), для атомной отрасли. Теперь же корпорация представляет RusMelt 310M - универсальный 3D-принтер, который благодаря той же технологии SLM позволяет создавать изделия из металлических порошковых композиций для широкого спектра отраслей.

Модель RusMelt 310M прошла многочисленные улучшения, чтобы соответствовать высоким требованиям российских промышленных гигантов. Изменения коснулись как аппаратной части, включая пневматические и герметичные системы, так и программного обеспечения, которое теперь полностью отечественное и унифицированное с другими 3D-принтерами линейки "Росатома". Ключевые улучшения включают в себя новые сканирующие модули, расширенный объем построения, улучшенные системы обдува и продувки фильтров, что значительно повышает качество печати и срок службы оборудования.

По оценкам специалистов, новые принтеры "Росатома" смогут удовлетворить более 30% потребностей российской промышленности в аддитивном производственном оборудовании к 2024 году, что станет значительным вкладом в развитие отечественного производства и технологической независимости страны.