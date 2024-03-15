Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
"Росэлектроника" открывает новую страницу в производстве управляющих модулей для беспилотников
Компания "Росэлектроника" запустила серийное производство модулей управления для беспилотников, включая навигационные модули и контроллеры двигателя, совместимые с множеством протоколов передачи данных.

реклама

"Росэлектроника", ключевой игрок на рынке электроники и технологий, объявила о начале новой эпохи в области беспилотных систем, запустив линейку продвинутых управляющих модулей. Эти модули предназначены для широкого спектра применений, охватывая не только аэронавтику с легкими дронами, но и морские технологии, включая подводные и надводные беспилотные устройства.

реклама

Производственная линия уже наладила выпуск инновационных навигационных модулей, обеспечивающих управление дронами с возможностью перевозки грузов весом до двух килограммов. Отличительная черта этих устройств – их способность работать с различными протоколами для обмена данными, включая DroneCAN, что делает их универсальным инструментом для интеграции в существующие системы автопилотирования.

Кроме того, в арсенале "Росэлектроники" появился контроллер двигателя, разработанный специально для легких беспилотников и морских аппаратов. Этот элемент также поддерживает взаимодействие по протоколу DroneCAN, обеспечивая безупречную интеграцию в многокомпонентные системы управления.

На данный момент первые партии этих революционных продуктов уже были отправлены заказчикам, что подтверждает готовность "Росэлектроники" к масштабному внедрению своих разработок в индустрию беспилотных аппаратов.

#новости
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
26
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
4
SCMP: Китайский гиперзвуковой дрон по аэродинамическим качествам обошел истребитель F-22 США
3
DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
3
Китай завершил строительство орбитальной станции
+
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
Австралийская команда исследователей увеличила эффективность печатных солнечных батарей
2
Обновление 6.0 для Forza Motorsport добавляет автомобили и новые функции для системы прогресса
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
6
Британский боевой лазер может сбивать беспилотные летательные аппараты
+
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Первая частная японская ракета со спутником взорвалась сразу после пуска
3
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Caviar представляет Samsung S24 Ultra в стиле Tesla Cybertruck за $8770
1
Марс способен влиять на океанские течения на Земле и вызывать глубоководные водовороты
+
Благодаря топливу HVO100 ЕС рассчитывает перейти на транспорт с нулевым уровнем выбросов CO2
1
В официальном блоге OpenAI «случайно» раскрыли информацию о GPT-4.5 Turbo
+
MetaMask и Mastercard запускают совместную криптовалютную карту
1

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
8
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
17
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
4
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
24
О Xbox Game Pass в 2024 году
11
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
3
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
27

Сейчас обсуждают

Итальянец
15:17
надо бежать из россии пока не поздно. Президент знает что говорит, а это не пустые угрозы как нашего Медведева.
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и уничтожена
Jakko
15:16
Розовый конечно, а видюху надо было брать 7900хтх
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Вадим Кудрявцев
15:11
Их Медведев послал в жопу сегодня -прямым текстом
Южнокорейские разработчики ускорителей для ИИ пытаются составить конкуренцию NVIDIA
Вадим Кудрявцев
15:09
Да он из этих.пидрила короче.собственно.что ожидать.Моська из басни
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и уничтожена
Вадим Кудрявцев
15:06
читать этот хлам незачем.лучше сразу к комментам переходить,вообще единственное ради чего захожу на этот говносайт.это поссать на мерзкие морды чумбы,бублика и петуха и поржать в комментах
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Дмитрий Зяблов
14:59
Зеля говорит дай. Хохлы говорят а нас за що. А макрон с бабкой спит.
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
Китя
14:52
Эта гранда была самая дешёвая. стойла реально копейки 185т.р. вот и на всем экономили. а что Немцы могут предложить за эту сумму ???
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Red Red
14:46
Вот кастую вот здесь толку и смысла больше в разы (вот это как минимум можно называть дистрибутивом) https://www.youtube.com/watch?v=b7gOZ8sy5nk а вот в твоем говне какие отличия от MX Linux кроме ...
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Китя
14:46
Точнее нигер, у тебя рядом лежит с большой елдой.
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
daem0ns
14:42
В процессе экстремального разгона никто не замечал, как за спиной у оверцлоцкеров открылся портал в Адъ )))) чего не написали, скока этот мутант энергии жрал???
Оверклокеры сумели разогнать Intel Core i9-14900KS до рекордных 9,117 МГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем