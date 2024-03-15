Компания "Росэлектроника" запустила серийное производство модулей управления для беспилотников, включая навигационные модули и контроллеры двигателя, совместимые с множеством протоколов передачи данных.

"Росэлектроника", ключевой игрок на рынке электроники и технологий, объявила о начале новой эпохи в области беспилотных систем, запустив линейку продвинутых управляющих модулей. Эти модули предназначены для широкого спектра применений, охватывая не только аэронавтику с легкими дронами, но и морские технологии, включая подводные и надводные беспилотные устройства.

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Производственная линия уже наладила выпуск инновационных навигационных модулей, обеспечивающих управление дронами с возможностью перевозки грузов весом до двух килограммов. Отличительная черта этих устройств – их способность работать с различными протоколами для обмена данными, включая DroneCAN, что делает их универсальным инструментом для интеграции в существующие системы автопилотирования.

Кроме того, в арсенале "Росэлектроники" появился контроллер двигателя, разработанный специально для легких беспилотников и морских аппаратов. Этот элемент также поддерживает взаимодействие по протоколу DroneCAN, обеспечивая безупречную интеграцию в многокомпонентные системы управления.

На данный момент первые партии этих революционных продуктов уже были отправлены заказчикам, что подтверждает готовность "Росэлектроники" к масштабному внедрению своих разработок в индустрию беспилотных аппаратов.